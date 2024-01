Inter, la strategia di Zhang per Oaktree e una novità

Sono settimane cruciali per quanto riguarda il futuro societario dell'Inter. A maggio scadrà il prestito concesso da Oaktree a Steven Zhang, che però ha la volontà chiara di proseguire la sua avventura alla guida del club ed è alla ricerca di partner per poter rifinanziare il prestito.



Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, non ci sono grosse novità in merito: Suning dovrà corrispondere al fondo americano, oltre ai 275 milioni ottenuti 3 anni fa, anche gli interessi, per un totale che supera i 350 milioni.



Steven Zhang si sta adoperando per trovare un ulteriore istituto finanziario che conceda un altro prestito, attraverso cui pagare il dovuto ad Oaktree, prendendo così altro tempo per restituire il denaro.



Il nodo sono gli alti interessi con cui chiudere questa operazione, con il presidente nerazzurro, secondo le ultime indiscrezioni, sta discutendo con alcuni interlocutori statunitensi. Il tempo stringe.