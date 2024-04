All'improvviso un Chino. O quasi. Il cognome sulla maglia non mente: "Recoba". Il nome? Jeremia, trequartista/attaccante classe 2003 e figlio dell'ex interista Alvaro., e via ad abbracciare il padre in panchina. Emozioni di famiglia. Con quel gol il Nacional ha vinto 2-1 contro i venezuelani del Deportivo Tachira, sei punti in tre partite e secondo posto nel girone dietro al River Plate (a punteggio pieno).

- La notizia però è il primo gol di Recoba junior, nato a Como mentre il padre giocava nell'Inter. Ottobre 2003, quella stagione è stata una delle migliori del Chino in nerazzurro, la terza per gol segnati (11).: quello in Libertadores è il secondo gol consecutivo dopo la rete - e assist - in campionato contro il Rampla arrivata cinque giorni prima.- Papà Alvaro ormai ci ha fatto l'abitudine a vedere segnare Jeremia, ma. Il padre come punto di riferimento della vita. Da sempre, per sempre. Da allenatore lo sta inserendo un po' alla volta tra i titolari, lui segna e fa assist dimostrando di poter giocare ovunque: trequartista e attaccante esterno sì, ma quando serve può scalare anche qualche metro più indietro giocando sulla linea del centrocampo. Jeremia Recoba in rampa di lancio, il Chino se lo coccola nel Nacional.