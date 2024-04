Nella gallery vi presentiamo alcune curiosità su Denkey, per conoscerne meglio il profilo.

E'l'ultima idea delper il futuro del reparto offensivo che in estate saluterà Olivier Giroud: come vi abbiamo raccontato in giornata , il classe 2000 togolese che si sta mettendo in luce con medie vicine a un gol a partita in Belgio, con la maglia del Cercle Bruges, piace molto alla società di via Aldo Rossi e potrebbe essere un innesto anche a prescindere dall'arrivo di uno dei grandi nomi che stanno circolando, come Zirkzee del Bologna o Sesko del Lipsia.