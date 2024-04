Milan, nome nuovo per l’attacco: piace Denkey del Cercle Bruges, i dettagli

Sono settimane di studio e di viaggi per gli uomini mercato del Milan. Germania, Francia e, sopratutto, Belgio per scoprire i nuovi talenti sui quali puntare per il futuro. Il lavoro dello scouting ha portato all’attenzione un nome su tutti: Kevin Denkey, attaccante togolese classe 2000 in forza al Cercle Bruges.



SEGNA TANTO- Il Cercle Bruges si è reso protagonista di una stagione al di sopra delle aspettative in Jupiler League grazie alla straordinaria vena realizzativa di Denkey autore di ben 23 gol su 28 partite in campionato. Si tratta di un attaccante di piede destro, molto potente fisicamente e con un ottimo fiuto del gol. Kevin ha un contratto in scadenza con il Cercle Bruges nel 2026 e una valutazione sui 15 milioni di euro.

Il rinnovo di Jovic è una opzione ma non ancora una certezza, Zirkzee il grande obiettivo. E Denkey può diventare un obiettivo concreto, il gradimento è totale.