Un patto col Diavolo. A vita (finora).. Oggi è in prima squadra con ten Hag, da un paio di stagioni è salito tra i grandi e in mezzo a tanti problemi dei Red Devils lui è quel lumino che resta sempre acceso indicando la via per il futuro. Centrocampista classe 2005 box to box, mezz'ala che difende e si inserisce, dribbla e pressa; un tuttofare che in Inghilterra paragonano a Paul Pogba.- I dirigenti del Manchester United erano convinti che potesse diventare un giocatore importante, ten Hag lo teneva d'occhio da un po' e ora l'ha lanciato definitivamente:. Un sogno. Un anno fa l'allenatore l’aveva portato in Spagna per la tournée: “È una grande opportunità" aveva detto ten Hag. L’ha studiato, analizzato, osservato da vicino. E al momento giusto l’ha fatto esordire nella gara di FA Cup contro il Charlton. In estate ha sempre giocato le amichevoli dei Red Devils: un segnale di come sarebbero andate le cose.

- Due grandi ex calciatori dei Red Devils,. Il centrocampista danese ex Inter si è sfogato a Tipsbladet: "Ho parlato con l'allenatore del fatto che non sono soddisfatto della mia situazione, voglio giocare di più. Ten Hag mi ha risposto che Kobbie Mainoo sta facendo bene, così come il resto del centrocampo e quindi c'è concorrenza per la formazione. Di certo non voglio stare sempre in panchina".

- Mainoo ha il contratto in scadenza a giugno 2027, ma il Manchester ha avviato i primi contatti col suo entourage per prolungarlo ulteriormente:. Anche i compagni non hanno dubbi sulle qualità del ragazzo, chi lo vede tutti i giorni in allenamento assicura che ha grandi margini di miglioramento. Casemiro è il giocatore che gli sta più vicino: lo segue, gli dà consigli e suggerimenti. Come un fratello maggiore.

- Lo United quindi non ha nessuna intenzione di privarsi di Kobbie, eppure il giocatore è stato al centro di un testa a testa di mercato. Sì, ma tra nazionali. Spieghiamo: Mainoo è nato a Stockport, a una decina di kilometri da Manchester; ha fatto la trafila nelle Under dell'Inghilterra fino all’U19, ma ha anche il passaporto ghanese per le origini dei genitori. Avendo giocato solo a livello giovanile avrebbe potuto ancora cambiare idea sulla scelta della nazionale, così il Ghana ha provato a convincerlo. MaIntanto il Manchester United se lo tiene stretto e prepara il rinnovo.