Lasi avvia verso la sua conclusione: si decide l'ultima semifinalista.si affrontano a Old Trafford per chiudere il programma dei quarti di finale e completare il tabellone delle semifinali, che vede già qualificati(campione in carica), la sorpresae il. A fine marzo saranno sorteggiati gli accoppiamenti, la finale è in programma in gara unica il 25 maggio 2024 a Wembley, Londra.I Red Devils di Erik ten Hag sono sesti in campionato e arrivano dal 2-0 in campionato contro l'Everton, la zona europea è lontana sei punti e nelle ultime cinque partite hanno totalizzato tre vittorie - compresa quella negli ottavi di FA Cup col Nottingham Forrest - e due sconfitte. Dall'altra parte i Reds di Jurgen Klopp sono primi in Premier insieme all'Arsenal, quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite; l'ultimo ko a inizio febbraio proprio contro i Gunners.: Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Dalot; Mainoo, McTominay; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.: Kelleher; Gomez, Van Dijk, Quansah, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Nunez, Diaz.