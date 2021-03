". Di personalità, per rispondere così a Ibra, devi averne molta. Sana incoscienza, coraggio dialettico trasportato poi in campo: il protagonista è, portiere del Lille, primo obiettivo del Milan in caso di mancato rinnovo di Gigio Donnarumma. Un carattere decisamente forte che lo ha caratterizzato sin da quando era un bambino particolarmente vivace e che lo ha successivamente accompagnato. Come ha confermato lo stesso portiere: "Da riserva del Psg presi vari cartellini rossi. E con il Lille, in una delle mie prime partite della stagione, lanciai un pallone in testa all'avversario, venendo espulso e prendo anche un rosso. Ora ho famiglia e sul campo mi sento più sereno. Sono maturato".. Cresce a Villiers-le-Bel, un piccolo comune vicino a Parigi.. Ecco, grazie a quel gadget legato a Euro 2000 inizia la passione. Gli inizi sono a centrocampo: l'idolo è Gerrard, la squadra del cuore il Liverpool. Poi uno dei suoi primi allenatori, Romain Damiano, lo sposta in porta e parte la carriera di Maignan.. Parole e musica, Mike inverte il registro. Entra nel vivaio del Paris, vince il campionato U17 in compagnia di Kimpembé e Rabiot, ma non esordisce mai in prima squadra, chiuso da Sirigu e Areola. Lui non molla, inseguendo i sogni e mostrando quel famoso carattere che lo contraddistingue: "In allenamento gli allenatori cercano di spingerci al limite. Più resisti, più ti fai valere"., piazza che da anni punta sui giovani. Vive i primi due anni in panchina, all'ombra di Enyeama, poi si prende la maglia da titolare e diventa uomo chiave della squadra., titolo che prova a difendere anche quest'anno: il suo Lille, capolista a pari punti col Psg, è la difesa meno battuta della Ligue 1 con 19 gol subiti in 30 partite. Numeri che gli sono valsi l'esordio in nazionale maggiore: lo scorso ottobre, ha esordito con la Francia nell'amichevole contro l'Ucraina.. Il passato da centrocampista è utile: "Nella mia testa, mi considero un giocatore di movimento. Quando la mia squadra ha la palla, prendo parte al gioco, provo a creare sbocchi per i miei difensori. E’ solo quando la mia squadra perde palla che torno a sentirmi un portiere. Dopo tutto, è il mio lavoro!".