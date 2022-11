Per il nostro calcio il presente è grigio, soprattutto in questo uggioso autunno durate il quale saremo costretti a guardare i Mondiali da casa. Il futuro, però, è roseo.l'ultimo enfant prodige del panorama calcistico nostrano. Ha preso il posto di Verratti, diventando il terzo più giovane esordiente di sempre., dietro arispettivamente nel 1910 e 1911. Erano altri tempi, un altro calcio, oltre un secolo fa.. Al settimo posto si piazza invece Giorgio, il diciannovenne difensore dell’Atalanta che Mancini ha scelto di schierare addirittura da titolare e che aveva esordito a 18 anni in Nations League contro la Germania.A differenza di Zaniolo, che Mancini aveva lanciato prima del suo esordio in Serie A, che lo aveva soffiato al Chelse a). Quest’anno ha trovato poco spazio, mae nella Primavera bianconera continua a dominare, nonostante giochi contro ragazzi di uno o due anni più grandi. Anche questa sera la personalità dimostrata ha fatto dimenticare i suoi 16 anni.Come già successo in precedenza Mancini si è dimostrato particolarmente attento e sensibile ai giovani prodotti dei vivai italiani. Ora toccherà a Sottil valorizzarlo, come fece Fonseca con Zaniolo. Certo, il centrocampo dell’Udinese è ricco di talento, personalità e fisicità ( i suoi modelli sono due stelle bianconere ). Le prime due non mancano nemmeno a lui, la terza non è mai stata un problema:– diceva. Non gli peserà nemmeno essere il più giovane.