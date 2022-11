Alex Meret, portiere dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro l’Albania: "È stata una buona prova. Anche se era un'amichevole volevamo vincere. Peccato per la rete subita ma l'abbiamo ribaltata bene. Poi abbiamo sofferto all'inizio del secondo tempo, ma abbiamo chiuso la partita. Dobbiamo lavorare per i nostri prossimi obiettivi, dobbiamo pensare solo a quello, cercando di costruire qualcosa di importante. Sono contento che Mancini mi abbia dato questa opportunità e sono felice di come stanno andando le cose con il Napoli".