Chi è Paolo Busardò, l'agente di Bremer e non solo

Francesco Guerrieri

Maglia bianca, pantalone jeans e scarpe da ginnastica. Paolo Busardò gira per gli hotel di Milano da gennaio a dicembre, dalla mattina a notte fonde. Non ha bisogno di farsi notare con abiti firmati e vestiti gessati, quello che conta sono i fatti. Le firme sui contratti. La sa base principale è il Westin Palace di Milano, però se c’è bisogno è pronto ad attraversare il mondo per una stretta di mano. E' sposato, ha due bambini e una casa sul lago di Como, ma la sua zona di confort sono le hall dei tanti alberghi milanesi. Lì, tra pranzi, caffè e incontri, imbastisce trattative e chiude affari all'apparenza impossibili.



DIETRO LE QUINTE - Se vai a cena con lui in periodo di mercato potreste scambiarvi sì e no 6/7 parole, il resto del tempo lo passa col telefono all’orecchio e via a trattare a oltranza. Business e mercato. Molti lo sentono nominare, in pochi conoscono la sua faccia. Eppure, lui, lavorando a testa bassa lontano dai riflettori, è uno dei principali agenti in Italia e in Europa: Bremer alla Juventus l'ha portata avanti in prima persona - tanto per fare un nome - ma anche Skriniar al Psg (come intermediario) o Casadei al Chelsea. A proposito di intermediazioni, di mercato in mercato sono un numero infinito. Già, perché il suo nome sta circolando solo recentemente ma Busardò sono almeno 10 anni che lavora nel calcio. E sempre dalla parte dei giocatori. Per capirci, nell'estate 2023 ha chiuso 45 operazioni.



LA PARTNERSHIP CON LA BASE - Partner della Base Soccer, insieme al CEO dell'azienda Frank Trimboli - giurista australiano di origini italiane - è il riferimento principle di una delle più importanti società di procura: coprono ogni zona del mondo, dall'Inghilterra al Giappone; e anche alcuni dei migliori allenatori sono gestiti da Busardò e il suo staff. Un nome su tutti? Carlo Ancelotti. Per lui è mercato 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Vietato mollare. Vietato sbagliare. Così, è diventato uno degli agenti più presenti in circolazione.



CHI SONO I GIOCATORI PIU' IMPORTANTI GESTITI DA PAOLO BUSARDO'



Coman (Bayern Monaco)

Bremer (Juventus)

Son (Tottenham)

Maddison (Tottenham)

Cole-Palmer (Chelsea)

Lewis (Manchester City)

Pedro Porro (Tottenham)

Matar Sarr (Tottenham)

Alli (Everton)

Varane (Manchester United)

Chalobah (Chelsea)

Ricci (Torino)

Chalov (Cska Mosca)

Sadiq (Real Sociedad)

Iling-Junior (Juventus)

Prati (Cagliari)

Viti (Sassuolo)

Spence (Genoa)

Casadei (Leicester)

Mulattieri (Sassuolo)

Amiri (Bayer Leverkusen)

Coppola (Verona)

Bardghji (Copenaghen)

Bellanova (Torino)

Gollini (Napoli)

Martinelli (Fiorentina)