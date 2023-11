Anthony Seric è l’agente che in questi giorni sta trattando l’arrivo di Igor Tudor al Napoli. Contatti continui con il presidente De Laurentiis e i dirigenti nerazzurri, ma anche un passato in Serie A per il procuratore. Ex terzino o centrocampista esterno a sinistra, Seric in Italia ha giocato con Verona, Brescia, Parma e Lazio, totalizzando più di 100 presenze tra la fine degli Anni ‘90 e i primi Duemila.



ALL’ESTERO - Seric ha vinto anche un campionato turco col Besiktas e una Coppa di Croazia con l’Hajduk Spalato, ha giocato anche col Panathinaikos prima di ritirarsi nel 2014 dopo l’ultima avventura in Portogallo con l’Olhanense. Oggi è un agente, e in questi giorni è attivissimo sul fronte Italia per portare Tudor a Napoli.