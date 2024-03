Quanto guadagna Tudor alla Lazio

Igor Tudor ha vinto la corsa a tre con Miroslav Klose e Tommaso Rocchi: già dalla prossima settimana il nuovo allenatore della Lazio dovrebbe essere lui. In questi giorni l’ex allenatore del Marsiglia ha incontrato i vertici della società biancoceleste, le parti hanno trovato l’accordo per un contratto fino al 30 giugno 2025 con ingaggio da 2,5 milioni di euro.



LA CLASSIFICA DELLA LAZIO - La Lazio è al nono posto in classifica, ancora in corsa per la zona europea: gli ultimi risultati negativi l’hanno fatta scivolare un po’, prima della 29ª giornata è a -7 dal sesto posto occupato dall’Atalanta e utile per qualificarsi alla prossima Conference League. Davanti ci sono anche Napoli e Fiorentina, che con i recenti risultati hanno superato la Lazio.



IL CALENDARIO DELLA LAZIO - Nella prossima giornata di campionato la Lazio affronterà il Frosinone con Martusciello (ex vice di Sarri) in panchina; dopo la sosta i biancocelesti avranno una doppia sfida con la Juventus: prima in campionato il 30 marzo alle 18, all’Olimpico, poi andranno a Torino per giocare la semifinale d’andata di Coppa Italia in programma martedì 2 aprile alle 21. Sabato 6 aprile è una data da cerchiare in rosso per i tifosi biancocelesti, alle 18.30 c’è il derby con la Roma.