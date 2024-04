Chi è Stefano Stefanelli, scelto dalla Juventus e da Giuntoli per sostituire Manna

Lasi prepara a nuovi cambiamenti nell'area sport, una piccola rivoluzione iniziata l'anno scorso con l'arrivo die che entra in una nuova fase.saluta e ringrazia, arrivato in bianconero nel 2019 ha guidato prima le giovanili, poi la Next Gen e infine ha avuto modo di lavorare sulla prima squadra a. Ora per lui si prepara una nuova fase, Aurelio De Laurentiis lo ha chiamato a Napoli proprio per colmare il vuoto lasciato da Giuntoli e prendere il ruolo di direttore sportivo, e laha già le idee chiare su come sostituire Manna.

Per integrare il quadro dirigenziale arriverà, in scadenza di contratto con il Napoli e pronto a fare il percorso inverso di Manna, ma l'idea è di puntare su un'altra figura e la scelta è ricaduta su, attuale direttore sportivo del: analizziamo il percorso professionale del dirigente dei toscani.- Stefanelli, nato ad ottobre del 1979 a Pergola (in provincia di Pesaro Urbino), è stato un calciatore prima di essere dirigente:, con una carriera decennale tra Serie C e Serie D (tra le sue squadre Triestina, Sudtirol, Riccione, Pistoiese e Carpi) prima del ritiro nel 2014, dopo l'ultima avventura all'AJ Fano.

- Appesi gli scarpini al chiodo si è lanciato nell'avventura da dirigente, raggiungendo anche un altro obiettivo: la laurea in giurisprudenza. L'esperienza dirigenziale comincia allain Serie D, nel 2016, ma meno di due anni arriva il primo grande salto. E l'inizio del rapporto con Giuntoli.- Stefanelli viene scelto come nuovo direttore sportivo dalin Serie B, club che ha lanciato l'attuale dirigente bianconero. Il percorso di Stefanelli in Emilia convince. In azzurro resta un anno, poi l'avventura allada cui si separa nel gennaio del 2022 e la successiva stagione alla guida del, il cui cammino finisce solo in semifinale di playoff ai rigori contro il Lecco.

- Proprio alla fine del 2022/23 viene accostato alla, visto l'arrivo di Giuntoli in bianconero, ma non se ne fa nulla e su di lui si fionda il, che lo mette sotto contratto per due anni. Ora però una nuova grande occasione, la Vecchia Signora ha scelto Stefanelli per sostituire il partente Manna.