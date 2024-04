Juventus, i convocati di Allegri per la Coppa Italia: Milik assente, la scelta su Alcaraz

L'allenatore dellaMassimilianoha diramato l'elenco deiper la semifinale di andata di Coppa Italia che si giocherà questa sera a Torino contro la nuovadi. Si tratterà del secondo confronto tra le due squadre in tre giorni dopo che i biancocelesti hanno battuto i bianconeri all'Olimpico in campionato.Per la Juve tornache aveva scontato un turno di squalifica in campionato. Presenti in lista anche(out a Roma per influenza),e Carlos. Questo l'elenco completo:: Szczesny, Pinsoglio, Perin

: De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Djalo: Locatelli, Kostic, McKennie, Iling Junior, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Cambiaso, Nicolussi Caviglia: Chiesa, Vlahovic, Yildiz, Kean