Tra Verratti e De Bruyne, nella lista dei migliori talenti nati dopo il 1991 stilata da Don Balon nel 2012 c'era anche, ritrovato senza vita dopo il terremoto in Turchia. Era uno dei gioielli del Porto che a 17 anni l'aveva pescato nell'Academy del Feyeoord. Una manciata di presenze qua e là,. Mai realizzato con la maglia dei Blues però, perché inizia un giro di prestiti tra Vitesse, Everton, Bournemouth e Malaga finché il Newcastle non lo prende a titolo definitivo. Nel campionato inglese debutta davvero, ma con la maglia dei Toffees entrando al posto di Mirallas nei minuti finali della gara con l'Arsenal.. Sul curriculum anche il Mondiale 2014, chiuso con due presenze e l'ultimo posto nel girone con Germania, Stati Uniti e Portogallo.- La miglior stagione la gioca proprio con il Newcastle nel 2016-17: cinque gol in 32 presenze in Premier. Quattro anni dopo un biglietto di sola andata per Burayda, Arabia Saudita.: ripartire dai turchi dell'Hatayspor, squadra che lotta per la salvezza. Nuovi stimoli, nuovi obiettivi.- Christian non era titolare, ma. Era la sera prima del terremoto, Atsu aveva un biglietto per la Francia dove avrebbe raggiunto la famiglia; quella rete però gli ha fatto cambiare idea. Atsu annulla il volo e resta in Turchia. Una sliding door fatale.