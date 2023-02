Brutta notizia dalla Turchia, devastata dal terremoto. Christian Atsu è stato trovato morto sotto le macerie. Ne danno il triste annuncio diverse agenzia di stampa, poi è arrivata anche la conferma da parte dell'agente del calciatore. L'attaccante ghanese dell'Hatayspor, 31 anni, era disperso dallo scorso 6 febbraio, quando il terremoto ha colpito anche la città di Antiochia.



Nei primi giorni di ricerca era circolata una notizia, poi rivelatasi falsa, secondo cui Atsu sarebbe stato trovato sotto le macerie della sua abitazione, recuperato e trasferito in ospedale con delle ferite addominali e difficoltà respiratorie. Poi è emerso un tragico retroscena: in seguito a un gol segnato nei minuti di recupero della partita nella sera prima del terremoto, Atsu avrebbe cancellato la prenotazione di un volo per la Francia, dove avrebbe dovuto raggiungere la propria famiglia.



Classe 1992, Atsu arrivò in Europa a 16 anni nel 2008. Cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord in Olanda, si trasferì prima in Portogallo al Porto e al Rio Ave, poi al Chelsea e quindi una serie di prestiti a Vitesse, Everton, Bournemouth e Malaga in Spagna. Nel 2016 il passaggio al Newcastle, poi Al Ra'ed e infine Hatayspor. Una carriera finita troppo presto e nella maniera più tragica.