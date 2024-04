Chi gioca, chi no: Nico Gonzalez, Nzola, Retegui, Malinovskyi, Kolasinac, Scamacca, Duda e Folorunsho

Redazione CM

21 minuti fa



Fiorentina-Genoa alle 18.30 e Atalanta-Verona alle 20.45 sono i due posticipi della 32esima giornata di Serie A, entrambi in programma oggi. Nelle due partite si intrecciano tutte le zone della classifica, le speranze di qualificazione europea per la prossima stagione (per Atalanta e Fiorentina), la zona tranquilla in mezzo alla graduatoria (Genoa) e la lotta per la salvezza.



Vediamo quali sono le ultime novità di formazione delle ore che precedono le partite: chi gioca e chi no.