Fiorentina, Nzola assente dai convocati per il Genoa: il motivo

Lasi prepara ad affrontare ilnel match previsto per domani alle 18.30 e valido per la trentaduesima giornata di Serie A. In vista dell’appuntamento del Franchi - dove Vincenzo Italiano proverà a inseguire dei punti importanti in ottica rincorsa all’Europa - la Viola ha diramatoQuella contro il Genoa sarà una sfida in cui Italiano, anche in vista del ritorno con il Viktoria Plzen, varerà un po’ di turnover. L’idea iniziale era quella di dare spazio a chi, come Nzola, da tempo non scende in campo da titolare. L’angolano, tuttavia,, che non gli permetterà di essere a disposizione di Italiano domani. Rimane da capire se riuscirà a recuperare in tempo per il match di Europa League, in programma per il 18 aprile.

Nzola a parte, non ci sono sorprese tra i convocati di Italiano. Questo l’elenco dei 26 che prenderanno parte alla sfida di domani:: Christensen, Martinelli, Terracciano: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Kouame, Sottil.