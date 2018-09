Nella lista dei convocati compare, ed è già una notizia interessante dopo le parole di Spalletti nella conferenza di ieri (“C’è il rischio che non ci sia.. ha una contusione importante da sciogliere..”). Un conto però è la presenza garantita, in caso di necessità, un conto l’affidabilità reale, tutta da verificare. E in una serata come questa bisogna essere al top, al cento per cento.. Questa situazione crea di fatto un problema, poiché. E’ necessario allora prendere le dovute precauzioni e ipotizzare, soluzioni che potrebbero manifestarsi dal primo minuto come a partita in corso. Vediamo quali.– “E’ chiaro cheda quello che è specifico per lui”. MaMolti pensano a Candreva. Spetterebbero a lui i compiti ‘a tutta-fascia’ sulla destra, al pari di Asamoah sulla sinistra, nelche avrebbe in mente il tecnico di Certaldo. Il modo più immediato di rispolverare Miranda nei tre dietro. E può essere.Tuttavia, proprioUna soluzione alternativa e forse anche più equilibrata, visto che. Su questa rubrica l’avevo accennato già questa estate, trattando lo stesso argomento:(vedere l’ultima Roma di Spalletti). Prendete il secondo tempo col Parma, dopo l’uscita di scena di D’Ambrosio. La linea a quattro era formata da sinistra verso destra da Asamoah, Dalbert, De Vrij e appunto Skriniar. L’intruso, va da sé, è Dalbert, facilmente sostituibile con Miranda.– Schierare un giocatore non al massimo in quella posizione potrebbe davvero essere fatale. Su quella corsia infatti è facile che viaggerà(al momento ha segnato 3 gol in campionato, uno in più di Kane). O al limite, uno altrettanto rapido e veloce.. In ogni caso i movimenti di Lucas Moura tenderanno a ritornare lì, in quella zona. Come è avvenuto anche contro il Liverpool, sabato scorso, a inizio ripresa.in aiuto e infine entrato in area ha colpito il palo esterno, freddando Alisson. Quasi uno a uno, momento chiave del match. Ecco,(che per la verità era uscito largo al posto di Alexander-Arnold, abbandonando van Dijk). DunqueQuale vi sembra poi il sacrificio più adatto a rintuzzare i guizzi del funambolo brasiliano? Meglio un uno-contro-uno Candreva/Moura con Skriniar subito in aiuto, o uno Skriniar fisso su Moura, con De Vrij pronto a chiudere dietro o sul fianco sinistro del difensore slovacco?. Sempre in conferenza stampa Spalletti ha smentito le voci inglesi che parlano di un Kane stanco, diverso da quello incontenibile della scorsa stagione. Il numero dieci degli Spurs ha segnato già due volte, contro il Fulham (di piede) e contro lo United di Mourinho (di testa).: attorno a lui si proiettano i movimenti dei compagni, i vari Lucas Moura, Son,EriksenLamela e Alli (che non sarà però della partita, infortunato). Ecco ad esempio un bel taglio di Eriksen in Manchester United-Tottenham.Grazie al movimento successivo di Kane, da attaccante vero sul primo palo, si apre un buco per il rimorchio vincente di Moura, visto e premiato dal trequartista danese., una contro il(2-1), la sorpresa di questo inizio di Premier, l’altra in casa contro il fortissimodi Klopp (1-2).: eran partiti con tre vittorie di fila (Newcastle, Fulham e Manchester United), prima di inciampare in trasferta, inaspettatamente, e poi in casa contro una delle più forti al mondo., che oltre al palo di Moura possono recriminare per un rigore non concesso nel finale a Son, dopo il gol di Lamela. Vale la pena di ricordare anche il numero dia punteggio pieno,capolista e del Manchester City di Guardiola., sia da situazioni inattive (corner o punizioni) che da palle in movimento sulle fasce. Come ad esempio in questo caso, contro il Newcastle, il cross di Ritchie per Joselu. Una giocata che fa pensare immediatamente a Icardi