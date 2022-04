Nei giorni scorsi è scoppiata la polemica per la scelta di Alessia Macari e il giocatore dell'Avellino Oliver Kragl di aprire un profilo Instagram alla piccola Nevaeh, la figlia appena nata alla quale è stato fatto un account privato che ha già 21 post e più di 3500 follower. La showgirl ha risposto alle polemiche spiegando il motivo: "Mia figlia ha parenti che vivono all'estero in Germania e a Dublino, abbiamo scelto di aprirle questo profilo Instagram in modo che possano seguirla anche da lontano". Poi, senza giri di parole: "Chi si fa i caz** suoi campa cent'anni". Concetto chiaro. Dopo aver aperto il profilo alla piccola Nevaeh però la Macari non trascura il suo, sempre pieno di primi piani e scatti che fanno sognare i follower.



Scorri la gallery per vedere le foto di Alessia Macari, compagna del giocatore dell'Avellino Kragl