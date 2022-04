Non una vera rivoluzione ma solamente qualche ritocco. È questa la richiesta di Massimiliano Allegri alla dirigenza bianconera per riportare la Juventus sul tetto d’Italia. La zona calda dove si concentrerà la dirigenza bianconera sarà il centrocampo dove, per i betting analyst, il principale indiziato per rinforzare la mediana è Sergej Milinkovic-Savic, con l'arrivo a Torino del serbo a quota 5. Il rapporto tra il “Sergente” e la Lazio sembra essere agli sgoccioli e la trattativa, di certo non facile sia per l’alta richiesta di Lotito sia per l’interesse di tanti top-club d’Europa, con Manchester United e Paris Saint-Germain su tutti in lizza per l’acquisto del fuoriclasse classe 1995, potrebbe decollare in estate con Milinkovic-Savic pronto a vestirsi di bianconero.