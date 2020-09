in un'estate decisamente anomala divisa tra la paura per il Covid e il sollievo per il ritorno al calcio giocato dopo 3 mesi di pausa.che forse gli consentirà un giorno di ritagliarsi un futuro diverso una volta appesi gli scarpini al chiodo. La pandemia e il conseguente slittamento da maggio a luglio (quando il calciatore era impegnato col Verona in campionato) dell'esame prima, la chiusura poi dell'istituto Sant'Elia di Cantù - designato per la prova da privatista - avevano messo a serio rischio il normale svolgimento. Poi la soluzione del caso, grazie all', che ha permesso a Borini di effettuare tutti gli esami per ogni materia previsti da regolamento per i privatisti.- ", vorrei ringraziare il mio tutor Mirko Giarrusso. Quando è stato sicuro che mi facevano fare gli esami è anche venuto dieci giorni a Ibiza con me per farmi studiare, altrimenti da solo con la famiglia e gli amici non ce l’avrei fatta", ha dichiarato Borini a Il Corriere della Sera.... Colpa delle domande sulla pallavolo, sport sul quale evidentemente non deve essere stato ferratissimo. Poco male, l'esame è stato superato e da questo momento dovremo chiamarlo geometra Borini.