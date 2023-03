Piero Chiambretti, presentatore e tifoso VIP del Torino, ritorna sull'esultanza di Gleison Bremer, ex difensore granata, adesso alla Juventus, dopo il gol realizzato nel derby della Mole della penultima giornata di Serie A: "Bremer è andato via con un grande gesto, per permettere al Toro di non perderlo a parametro zero - spiega a Dazn -. Poi ha esultato, dimenticandosi di essere cresciuto nel Torino, vezzeggiato da questa squadra. Da uno come lui non me l’aspettavo, parliamo di una squadra leggendaria".