Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Piero Chiambretti, conduttore della trasmissione Tiki Taka. Ecco le sue dichiarazioni sulla corsa scudetto:



"La mia seconda squadra è il Napoli, perché ho iniziato lì la mia carriera. Sono uno 'scugnizzo' del Nord. Non posso che vedere gli azzurri come favoriti per la vittoria finale. Hanno una grande squadra ed un grande allenatore. È vero che l’Inter 'è pazza', ma anche il Napoli lo è. Tante volte è arrivato vicino allo scudetto, come nelle sfide contro il Milan o qualche anno fa contro la Juve. Il Napoli ha dimostrato a Bergamo di poter vincere in scioltezza senza avere tanti titolarissimi. Poi le altre due, Milan e Inter, potrebbero infastidirsi l’una della vittoria dell’altra. Invece, se vincesse il Napoli, non darebbe fastidio a nessuno e quindi sarebbe meraviglioso".