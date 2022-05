Ieri al Mapei Stadium di Reggio Emilia è esplosa la festa del Milan per la vittoria dello scudetto e sugli spalti tanti tifosi vip hanno festeggiato con i colori rossoneri addosso. Accanto a Zoe Cristofoli, la compagna di Theo Hernandez si è palesata però anche Chiara Cannata, nota influencer di cui da tempo si vocifera di una liason con l'esterno belga Alexis Saelemaekers. Che questa storia sia ufficiale o no, la passione di Chiara per i colori rossoneri è innegabile. La conoscevate? Eccola nella nostra gallery.