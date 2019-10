Vacanza a Muscat, in Oman, per Chiara Ferragni e Fedez. Un viaggio organizzato dalla influencer per festeggiare il compleanno del marito rapper. Dopo la visita alla Grande Moschea e una gita in barca, i Ferragnez e alcuni amici si sono recati a cena in un locale tipico, dove, come da tradizione, si poteva anche fumare il narghilé. Anche la Ferragni ha voluto fare un tiro, ma qualcosa è andato storto e l’influencer ha iniziato a tossire. Fedez ha immortalato e postato la scena: il rapper ha preso in giro la moglie, paragonandola a Roberto “Il Baffo” alias Roberto Crema, il noto tele-venditore, famnoso per la voce roca. "Ecco cosa succede quando sei Chiara Ferragni ma tossisci come Roberto il Baffo", ha scritto Fedez.



