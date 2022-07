Chiara Giuffrida, 26enne di Catania, come Diletta Leotta, è il volto nuovo dell'emittente Helbiz Live, che ha un magazine interamente dedicato al torneo di Serie B. La bellissima Giuffrida, stregata dal calcio, arriva al calcio dopo una laurea a pieni voti in Lettere e Filosofia. "La sua grinta, il suo linguaggio, la passione e la professionalità ci hanno conquistati", afferma Matteo Mammì, Ceo di Helbiz.



