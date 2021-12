L'influencer Chiara Nasti ha trovato la felicità accanto al nuovo fidanzato, l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni. La influencer campana aveva avuto un anno fa una relazione anche con il romanista Zaniolo. In un post su Instagram spiega: "Sentivo che dovevo essere molto più forte anche se è difficilissimo pensare di esserlo in quel momento perché vedi tutto nero! Poi io sono stata molto fortunata perché nel momento in cui ero così ho conosciuto Mattia che mi ha reso troppo felice, infatti è l’unico ragazzo che la mia famiglia approva davvero“.