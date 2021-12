La bellissma modella e influencer napoletana, Chiara Nasti, ha risposto su instagram alle domande dei suoi follower svelando alcuni dettagli della sua intimità. Dopo le love story con Zaniolo e Zaccagni oggi si dice single, ma con un grande desiderio per il futuro.



"Come sto? Normale, niente di emozionante. Ho passato periodi migliori! Perché non mi faccio vedere mai con il mior ragazzo? Semplicemente perché non ho un ragazzo. Mi piacerebbe da morire diventare mamma! Appena troverò la persona giusta sarà la prima cosa che farò. Amo i bambini! Se mi fido delle persone? No (ride, ndr). Alla fine sono anche cogliona perché non mi fido ma continuo a raccontare le mie cose a tutti".



