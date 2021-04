Dopo settimane di indizi e gossip alla fine la notizia della fine della storia d'amore fra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo è stata confermata dalla stessa modella e influencer napoletana che attraverso una storia Instagram ha voluto stoppare anche tutti i messaggi dei suoi follower che le inoltravano foto e video dei comportamenti del fantasista giallorosso.



IL MESSAGGIO - "Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a 'salvaguardare la mia persona' e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego, quindi di non inoltrarmi cose compiute dall'altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno".



