Chiara Nasti si porta avanti con l'estate, insieme alla sorella Angela: l'influencer, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo e attuale compagna di Mattia Zaccagni, lancia già i bikini della prossima stagione posando su Instagram, dove ha una pagina ufficiale con un seguito di 1,9 milioni di followers. E domenica ci sarà il derby di Roma: in campo l'ex Zaniolo, mentre Zaccagni sarà assente per squalifica. Per lui, domenica dedicata alla fidanzata!



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI CHIARA NASTI!