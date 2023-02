Chiara Ferragni e Chiara Francini sono state le due indiscusse protagoniste femminili di Sanremo 2023, la 73esima edizione del Festival della canzone italiana. Così diverse fra loro per esperienze e background (i social e il teatro, la moda e il cinema), entrambe hanno fatto discutere e diviso critica e pubblico per i due monologhi interpretati sul palco dell'Ariston, la lettera alla 'Chiara bambina' da parte della Ferragni, e il pezzo sulla maternità mancata da parte della Francini. Pubblico e critica si sono divisi anche sui look sfoggiati da Chiara & Chiara a Sanremo. Voi chi avete preferito?



