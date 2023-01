Antonella Mosetti negli anni 90 è stata una delle showgirl più amate dagli italiani. Protagonista in trasmissioni cult come Non è la Rai e Ciao Darwin, al cinema l'abbiamo vista in titoli come C'era un cinese in coma (Verdone). Per quanto riguarda la vita sentimentale, la Mosetti è stata legata al procuratore Davide Lippi, figlio del ct campione del Mondo, Marcello, e dal 2007 al 2012 al campione olimpico di scherma Aldo Montano. Oggi, a 47 anni, Antonella torna a incantare sui social. Su Instagram, dove ha un seguito di 768.000 followers, la Mosetti posta le sue bellissime foto (compreso l'avatar che abbiamo utilizzato come foto di copertina) e, riguardo alle priorità della sua vita, mette le cose in chiaro con il suo claim: "Sono una mamma prima del resto".



