, nuovo giocatore del, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato l'emozione del debutto in casa con i suoi ex compagni allapresenti e fatto il punto sul futuro dei bianconeri: "Sono felice e orgoglioso che fossero qui, penso che abbiano capito perché ho scelto questo club. Voglio mostrare all’Europa come sta crescendo il calcio americano.io e loro. A fine partita li ho ringraziati, ora me li godrò il più possibile fino alla loro partenza per l’Italia. Sono i miei fratellini". Il difensore, andato vicino a segnare con un tiro dalla distanza, ha aggiunto: "Se quel tiro fosse finito in porta penso che sarebbero entrati tutti in campo per abbracciarmi e festeggiare insieme a me"."Ci sono facce nuove che hanno portato tanto entusiasmo. Forse la mia uscita è servita anche a questo,Credo che ci siano tutte le condizioni per fare bene".- "E’ difficile ma ce la metteremo tutta. Noi finiremo a novembre, io tiferò per loro e credo che faranno lo stesso dall’Italia. Non sarà facile seguire la Juve quando gioca di notte, ci proverò"., ho ancora voglia di allenarmi ogni giorno, anche se so che a 37 anni devo gestirmi, senza farmi trascinare dall’entusiasmo. Nel secondo tempo ero un po’ stanco, non abbiamo voluto rischiare e sono uscito. Ci sono difensori bravi, non voglio essere egoista. La prossima settimana arriverà la mia famiglia: non vedo l’ora di riabbracciare le bimbe e mia moglie"."Wes è un fantastico numero 8, ha velocità e potenza, gli piace attaccare e ha il senso del gol, non è facile trovare una mezzala che segni quanto lui. A 24 anni può ancora migliorare molto, spero che stia a lungo alla Juve e che ci aiuti a vincere trofei".