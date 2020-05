Giorgio Chiellini loda il colpo De Ligt. Così il difensore della Juventus nell'autobiografia "Io, Giorgio" ha parlato del compagno di squadra: “Non ho mai pensato: ho 35 anni sarà dura. E neppure: sarà dura perché al mio posto gioca un ventenne. E poi io e De Ligt ci saremmo alternati comunque. Lui è fortissimo, intelligente. Se l’è dovuta sbrigare da solo. Ha dovuto giocare da stopper, come si diceva una volta, con Leo accanto che invece si è mosso da libero. Vicino a me, il ragazzo agisce sul proprio lato destro, sembrano dettagli ma fanno la differenza. La sua forza l’ho capita subito, sono bastati pochi allenamenti. È uno diverso, speciale. Uno come De Ligt salta e conclude come un attaccante, io invece segno gol sporchi, trovando nel contatto la mia stabilità. La parola "sporcizia", nel mio gioco, è del tutto positiva: direi che non c'è quasi nulla di più pulito”.