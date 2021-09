Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale, parla a L'Equipe: "Chi mi somiglia come giocatore? Non so chi mi assomiglia, posso dire che de Ligt può diventare uno dei difensori migliori al mondo: è giovane, intelligente e ha qualità sopra la media. Difensori che mi piacciono? Continuo ad ammirare Sergio Ramos perché è un difensore puro che ha qualità e carattere, e poi mi piace anche Marquinhos che considero un difensore totale. La Juve senza Cristiano Ronaldo? Bisogna trovare altri equilibri, ma nel calcio non abbiamo molto tempo. Quando perdi un giocatore come Cristiano è difficile, ma a noi è già successo: basta pensare a Pirlo, a Buffon, non puoi rimpiazzarli ma la squadra trova un modo per sopperire alle loro assenze".