. Juventus-Lazio sarà soprattutto la partita di Giorgio Chiellini, anzi solo. Almeno nell'ottica della società bianconera, che ha riservato pure a Paulo Dybala un ruolo da comprimario per quanto i tifosi sicuramente gli faranno sentire tutto il loro affetto.È quindi la notte dei saluti. Di Chiellini e Dybala. Forse non soltanto, perché ci sono tanti altri giocatori che potrebbero anche essere al loro ultimo atto all'Allianz Stadium pur non avendone ancora la certezza.