Intervistato da Sky Sport il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha commentato così la vittoria sul Frosinone: "Oggi abbiamo fatto una buona partita con attenzione, lucidità e concentrazione. Sono gare difficili, contro squadre che si chiudono. E queste cose portano a fare falli stupidi a forzare le giocate. Con la qualità che abbiamo davanti è difficile che una nostra partita finisca 0-0, oggi i nostri attaccanti son stati bravi".​



BERNARDESCHI E RONALDO - "Non mi sorprende, è destinato ad essere sempre più importante per noi. Ronaldo? Farà tanti goal, nessuno si aspettava qualcosa di diverso da lui".

DYBALA - "Per me stasera è stato fondamentale Dybala, davvero speciale per la Juventus: ci ha fatto respirare, ha conquistato punizioni. Se coinvolto e con questo atteggiamento, per noi è meglio oggi di un anno fa. Viene valutato in base ai gol ma per noi in campo è diverso, è fondamentale”.

LA PIU' FORTE - "Penso di aver avuto grandi maestri come Cannavaro e Pirlo, ma anche Del Piero e Buffon. La loro voglia di migliorarsi in ogni allenamento: devi farla tua, è questo il vero segreto. In difesa ho avuto il piacere di giocare con Thuram e Cannavaro. Ho visto Ferrara e Montero, ma anche Gentile e Scirea. Il calcio si è evoluto, si fa fatica a paragonare questi campioni. Sicuramente oggi siamo più forti degli ultimi otto anni”.