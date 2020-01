Vedere di nuovo Giorgio Chiellini attivamente partecipe in quel della Continassa, vale quasi come un regalo di fine 2019, che come benvenuto al 2020. Con la Champions fissa nella testa, il capitano bianconero sta provando a bruciare le tappe, dopo la rottura del crociato che lo ha escluso per tutte le partite (tranne una, a segno tra l'altro) di questa stagione.