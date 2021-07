Giorgio Chiellini è formalmente svincolato, ma il rinnovo per un altro anno con la Juventus dovrebbe essere una mera formalità. Eppure, secondo fichajes.net dietro a questa firma ancora non arrivata potrebbero esserci Carlo Ancelotti e la sua volontà di portare Chiellini al Real Madrid per sostituire Sergio Ramos, accasatosi al Paris Saint-Germain.