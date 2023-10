Giorgio Chiellini non perde di vista la sua Juventus. Il 39enne difensore italiano, ora in forza ai Los Angeles FC nella Major League Soccer statunitense, ha dichiarato a Radio Bianconera: "Le partite della Juve riesco a vederle quasi tutte, sabato ho visto il derby vinto col Torino e a dicembre sarò allo Stadium per Juve-Roma. Sono contento per Bremer, lui e Gatti possono diventare due grandi difensori della Juventus e fare la storia".



"Per lo scudetto l'Inter è la favorita per distacco, la Juve deve stare lì dietro e poi si vedrà. Un mio futuro da dirigente? Onestamente non lo so, la prossima estate dovrei tornare a vivere a Torino e poi per il futuro si vedrà".