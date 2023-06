L'ex difensore della Juventus e oggi protagonista in MLS, Giorgio Chiellini ha parlato con un messaggio registrato trasmesso durante la presentazione del Golden Boy 2023 del movimento calcistico americano.



CALCIO DIVERSO - "Sono in un calcio molto diverso. la Lega è chiusa non c'è un grosso mercato ma questo dà stabilità. Lo sport è viasuto come uno spettacolo e tutto ciò che è fatto è per divertire il pubblico, questo bisognerebbe portarlo in Italia ed Europa. Sono in grande crescita con società che hanno voglia di investire, con stadi all'avanguardia e che con il prossimo Mondiale esploderanno".



PROPRIETA' AMERICANE - "Le proprietà americane stanno acqustando club in Europa perchè ci sono opportunità e costi molto inferiori. La mentalità si basa sui numeri, sulla sostenibilità e sul ritorno economico dell'investimento".



CONTANO I NUMERI - "La sinergia fra numeri e dati soggettivi come la cultura della conoscenza italiana credo possa essere la via finale per crescere anche in Europa".