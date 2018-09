Il difensore della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini ha parlato a Rai Sport in vista della gara col Portogallo: "Ogni partita fa una storia a sé. Nel primo tempo abbiamo fatto qualche errore di troppo che abbiamo pagato. Abbiamo analizzato la partita nell'ottica di migliorarci".



Cristiano Ronaldo si risparmierà qualche calcio?

"Quando si va in campo capita. Siamo fortunati che non ci sarà però credo che abbia fatto la scelta giusta perchè quando cambi città hai un po' di tempo per adattarci".



Libertà di indossare la propria fascia per la Fiorentina?

"Anche lì si è creata una polemica che non serviva per una mancanza di comunicazione. Per nessuno di noi è un problema mettersi una fascia uguale per tutti. Con la Lega si troverà una soluzione perché è giusto che Davide venga ricordato per sempre. Col buonsenso si risolve tutto".