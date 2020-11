L'infortunio di Giorgio Chiellini nell'allenamento di oggi ha lasciato la voce "Difensori" dell'elenco dei convocati di Pirlo priva del capitano della Juventus. Ecco che allora l'allenatore bianconero ha riempito quello spazio pescando dall'Under 23. Nella lista dei 20 per la trasferta di domani contro la Lazio c'è infatti il classe 2002 rumeno Radu Dragusin, punto fermo della difesa di mister Zauli in Serie C. ​Che weekend per Dragusin: ieri la guarigione dal Covid-19, oggi la prima convocazione con la prima squadra!