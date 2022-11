Chiellini é intervenuto in collegamento telefonico al Golden Boy: "Si è già da un po' che è nata la seconda squadra e Fabio Miretti è l'emblema di questo inizio di stagione e di quello che è stato fatto. Gli ho scritto qualche settimana fa, non quando andava tutto bene ma quando c'era qualche problemino. Sono felice per lui, è un ragazzo che si merita tutto quello che ara raccogliendo e dietro c'è tanto lavoro. Ho intravisto anche Federico Cherubini e lo saluto ed è stato uno di quelli che ha creato questo progetto e mi auguro che venga seguito da altre squadre. Purtroppo l'esempio della Juventus non è stato seguito da altre squadre ma mi auguro che presto altre società lo facciano. Però si stanno lanciando sempre più i giovani che meritano ed è bello che sia così".