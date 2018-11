"Tutto l'affetto che ho ricevuto è stato davvero emozionante”, ha dichiarato Giorgio Chiellini a Che Tempo Che Fa su Rai 1. Ieri il difensore della Juventus ha raggiunto le 100 presenze con la maglia della Nazionale: “Nell’Italia cerco di far integrare i giovani", continua il capitano bianconero in collegamento con Roberto Mancini: "Abbiamo dei giovani molto interessanti", ha dichiarato il commissario tecnico della Nazionale.



CHE EMOZIONE - "Provo ad aiutarli e li vedo crescere, ho provato le loro stesse emozioni in passato - ha aggiunto Chiellini - Quella di ieri è stata una serata quasi perfetta e chiuderla con una vittoria sarebbe stata memorabile. Comunque ricevere gli applausi di 80mila persone, a me che vengo identificato come giocatore della Juventus, mi ha sorpreso ed è stato emozionante", ha dichiarato il capitano della Nazionale.



TONALI - Chiellini infine ha parlato del giovanissimo Tonali: “L’accoglienza ai ragazzi come Tonali? Quando entrai io a 20 anni c'era tanto imbarazzo. Cerco di stemperare la tensione e farli sentire parte del gruppo nonostante la differenza d'età. Per me è un piacere poterli aiutare, si pongono bene ed è un piacere vederli crescere. Anche io ho provato le loro stesse emozioni. A Messina, 14 anni fa con la Finlandia... Avevo più capelli e la faccia più pulita ma è stato un bel percorso”.