, attuale difensore dei, ha rivelato alcuni scenari della sua carriera durante un'intervista a Fanast Rft su Discord, riservata ai soli possessori degli NFT del progetto.- Inizialmente, l'ex difensore bianconero, ha parlato del suo avvicinamento al Real Madrid: "Davide Lippi, il mio procuratore, lo sa meglio di me perché queste cose non mi interessavano tanto. Sono sempre stato uno molto concentrato sul giocare, però quella voltaA posteriori posso dire che sarebbe stata una bella esperienza perché sono uno a cui piace molto viaggiare. Nella mia carriera mi era mancato scoprire nuove culture e forse è anche uno dei motivi per cui ora sono venuto a giocare a calcio negli Stati Uniti."- Successivamente, ha approfondito il discorso: "Credo diessere un giocatoreAvrei fatto come Cannavaro e Samuel che sono andati a giocare in Spagna e sono durati 2-3 anni lì. Probabilmente sarei stato, ma anche lì quando superi i 30 anni è complicato stare dietro al tipo di gioco anche perché in quei campionati dopo 2-3 stagioni trovano sempre giocatori giovani che ti sostituiscono. È stato un onore l'interessamento del Real Madrid, ma posso dire di essere felicissimo per com'è andata dopo. Arrivare a scrivere la storia di una società come la Juventus non è una cosa da tutti."- Infine, il nativo di Livorno si è espresso anche sull'Euroderby di Champions League: "Il derby di Milano sarà una semifinale equilibrata, ma se devoCredo che i nerazzurri partano avvantaggiati perché in questo tipo di partite li vedo più forti". E sulla vittoria della Champions: "La mia previsione per laAnche qua siamo sul filo del rasoio perché anche l'altra semifinalista, ossia il Real Madrid, è molto forte. Però penso che alla fine prima o poi il Manchester City dovrà raggiungere la finale e quindi un altro euro lo scommetto sulla finale Inter-Manchester City."