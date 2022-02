Dopo i fasti per l'esordio con gol di Vlahovic e Zakaria, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo di giovedì sera con un brutta notizia.



Il problema fisico al polpaccio del capitano Giorgio Chiellini, uscito ad un quarto d'ora dal fischio finale contro il Verona, sembra più serio del previsto.



Domani verranno svolte le visite mediche al J-Medical ma la sensazione è quella che dovrà dare forfait non solo per la gara contro i neroverdi ma lo stop potrebbe portare all'assenza di Chiellini anche per le sfide contro Atalanta, Torino e l'andata degli ottavi di Champions contro il Villareal.