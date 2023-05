Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 37ª giornata di Serie A.



Sampdoria-Sassuolo 2-2

Meraviglia (Var: Nasca) 6

"Da debuttante è andato abbastanza bene in una partita che non fa brillare particolarmente l'arbitro. Lui non fa grandi errori e si porta a casa la sufficienza".



Salernitana-Udinese 3-2

Baroni (Var: Di Martino) 6

"La sufficienza se la prende, ma andrebbe rivisto in partite più impegnative".



Spezia-Torino 0-4

Guida (Var: Fourneau) 7

"Mi è piaciuto il fatto che abbia sospeso per due minuti la partita dopo i cori discriminatori del pubblico verso Juric. Corretto annullare il rigore allo Spezia per un presunto fallo di Buongiorno su Nzola".



Fiorentina-Roma 2-1

Ayroldi (Var: Maresca) 6

"Si prende una sufficenza risicata. E' stato un po' ondivago durante tutta la partita, e ho qualche dubbio sulla spinta di Mandragora a Missori".



Inter-Atalanta 3-2

Orsato (Var: Fabbri) 6,5

"Potrebbe essere l'ultima partita della sua carriera. Come al solito fa giocare con grande personalità, ok il gol di Pasalic perché non commette fallo su D'Ambrosio".

Chiffi (Var: Mazzoleni) 6"Partita più tranquilla di quello che avrebbe potuto essere sulla carta. Raggiunge la sufficienza per esperienza e personalità".Marcenaro (Var: Valeri) 6"Commette qualche sbavatura".Doveri (Var: Marini) 6"Sufficienza risicata. Ha avuto bisogno dell'aiuto per fischiare il fallo di Baschirotto su Colpani in area giallorossa, al 100' fischia con personalità - e giustamente - il rigore al Lecce. Difficile brillare in queste gare, ma alla fine la porta a casa".Giua (Var: Banti) 6"Anche questa è una sufficienza un po' generosa, vede più o meno tutto bene al di là di qualche sbavatura. Ok la posizione di Immobile sul gol di Hysaj".Mariani (Var: Irrati) 7"Gran bella prestazione, fa giocare assumendosi rischi ma controlla tranquillamente una gara dall'alto coefficiente di difficoltà".