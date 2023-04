Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 28a giornata di Serie A.



Marinelli (Var: Nasca) 6,5"Giusto il rigore per i padroni di casa assegnato per il fallo di mano di Toloi, per il resto non ci sono stati grandi episodi. Partita facile per un arbitro del suo livello".Maresca (Var: Marini) 6"Un po' troppo lunghe le attese per il check del Var, ho qualche dubbio sull'episodio Brozovic-Bonaventura perché non si capisce chi tocca il pallone col gomito: se fosse il croato sarebbe rigore per i viola. Era una partita difficile, ma Maresca raggiunge la sufficienza".Marchetti (Var: Valeri) 6"Forse si è perso un giallo, ma gestisce bene la gara e per me è promosso".Ferrieri Caputi (Var: Mazzoleni) 6"Pochi gialli e coefficiente di difficoltà basso in una partita tra due squadre che giocano a viso aperto e senza cattiveria. E lei arbitra bene".Marcenaro (Var: Pairetto) 6"Forse all'inizio ha avuto una gestione un po' dura verso i padroni di casa, ma questo non ha inciso in termini negativi sulla prestazione che è comunque sufficiente".Orsato (Var: Di Martino) 7"Una sfida difficile, ma non per lui".Irrati (Var: Chiffi) 5,5"Si perde il fallo di Abraham su Rincon che sarebbe stato da giallo, due minuti dopo ammonisce l'attaccante giallorosso per un altro fallo: sarebbe potuto essere il secondo. Ho qualche dubbio sull'espulsione di Murillo: giusto il secondo giallo perché arriva in ritardo e fa un fallo eclatante, il primo mi convince meno".Rapuano (Var: Di Paolo) 6,5"Non fa una prestazione grandiosa e gli sfuggono un paio d'ammonizioni, ma considerando il coefficiente di difficoltà la gestisce bene. Manca un giallo per Rrahmani, corretto non fischiare il rigore al Milan al Napoli per un presunto fallo di mano di Kjaer che non c'è".